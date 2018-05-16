МЭР: Специальные административные районы могут заработать в РФ уже в этом году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - ПРАЙМ. Специальные административные районы (САР), которые Минэкономразвития предлагает создать на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининградской области должны стать привлекательными для возврата там компаний из иностранных юрисдикций и будут прозрачны для надзорных органов, САР могут заработать в РФ уже в этом году, заявил исполняющий обязанности главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступая на юридическом форуме в Петербурге поддержал создание в России таких "регуляторных песочниц" с передовым правовым регулированием. "Мы выбрали Калининградскую область и остров Русский из-за их местоположения - здесь гораздо проще такого рода регулятивные инструменты проводить, смотреть, к каким результатам они будут приводить", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума "Производительность 360".

"Нужно сделать это место привлекательным для регистрации компаний, которые сейчас зарегистрированы за рубежом, при этом речь идет об абсолютной прозрачности для любых надзорных органов - налоговой службы, ЦБ, Росфинмониторинга - то есть речь не идет о закрытии информации для тех, кто должен за этим надзирать", - пояснил Орешкин. Он пояснил, что при разработке законопроекта о САР Минэкономразвития изучило режимы, которые применяются в других странах, например, в штате Делавэр в США и ряд других, и могут быть применены в России.

Отвечая на вопрос, когда САР могут заработать, Орешкин сказал, что "в случае принятия законопроекта Госдумой, это возможно уже в этом году". По словам Орешкина, у Минфина концептуальных замечаний к законопроекту нет, в правительстве сформулирована единая позиция по нему, консультации с бизнесом также проводились.

По словам Орешкина, привлекательным этот режим сделает именно их правовой режим. "Здесь все, что связано с финансовым регулированием: специальный особый статус, возможность создания международных компаний - новая правовая форма, она как раз может быть зарегистрирована только в этих специальных административных районах. Тут еще очень большой финансовый блок, связанный с упрощением уплаты налогов только от источников, полученных в России, вопросы, связанные с валютным регулированием по операциям за пределами России", - пояснил он.

При этом, по его словам, САР нельзя назвать офшорами. "Это гораздо более широкая история... Она направлена на то, чтобы с точки зрения надзора все было абсолютно прозрачно и режимы были бы схожи с теми режимами, которые эти же компании могут получить в других юрисдикциях", - пояснил он.