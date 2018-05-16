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Путин поручил установить минимальную долю частного бизнеса в сферах экономики регионов


Экономика / Макроэкономика

 

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября 2018 году установить минимальную долю частного бизнеса в различных сферах экономики регионов, говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета по развитию конкуренции, состоявшегося 5 апреля.

"Правительству РФ: внести изменения в стандарт развития конкуренции в субъектах РФ, предусмотрев в том числе: формирование в субъектах РФ на основании материалов, подготовленных рабочей группой Государственного совета РФ, перечней ключевых показателей развития конкуренции, отражающих долю организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики субъектов РФ", - говорится в документе.

Ранее в ходе Госсовета глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что ведомство предлагает установить минимальные пороги для частного бизнеса в различных отраслях в регионах, однако отметил, что для реализации такого предложения регионы, прежде всего, нуждаются в определении соответствующих измеримых параметров.

Предполагается, что всего будет 42 сферы, из которых регион сможет выбрать 80% показателей. "У кого-то нет портов, кто-то не может заниматься по понятным климатическим условиям аквакультурой, поэтому делается этот люфт. Регион сам выберет для себя эти 80%", - объяснял Артемьев.

Также президент поручил до 1 декабря 2018 года внести изменения в законодательство, которые предусматривают дополнение Единого государственного реестра недвижимости реестром сведений о государственном и муниципальном недвижимом имуществе.

Также до 1 августа правительство должно предоставить предложения о введении дополнительных мер поощрения руководителей федеральных ведомств и органов исполнительной власти субъектов РФ в случае достижения ключевых показателей развития конкуренции, а также мер их ответственности за недостижение этих показателей.

 

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