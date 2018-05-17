МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента России приняла во втором чтении проект закона об ответных мерах Москвы на санкции стран Запада. В новой версии документа исключается норма, которая могла подвести под ограничения практически все российские компании и банки с иностранным участием в капитале.

Третье чтение документа в Госдуме намечено на 22 мая.

Законопроект, который был внесен на рассмотрение Думы группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, вводит возможность введения контрсанкций в качестве ответной меры на недружественные в отношении РФ действия со стороны США и других государств.

Во втором чтении, которое прошло сегодня, 17 мая, в рамках достигнутых до этого договоренностей из текста проекта было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, которые не подпадают под распространение ограничений. Перечень новых мер был сокращен с 16 до 6.

При этом уточнено, что контрсанкции могут применяться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.