МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (ТМК) по МСФО в первом квартале 2018 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13% и составил 160 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка выросла на 35%, до 1,274 миллиарда долларов, валовая прибыль — на 10%, до 221 миллиона долларов, рентабельность EBITDA снизилась до 13% с 15% годом ранее.

ТМК также подтвердила свой предыдущий прогноз на 2018 год и ожидает, что в целом рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сохранится на уровне прошлого года, а общий скорректированный показатель EBITDA будет выше прошлогоднего.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2017 года увеличила отгрузку стальных труб на 10,6%, до 3,806 миллиона тонн.