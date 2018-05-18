МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Белому дому, видимо, не удастся до конца выполнить план сокращения отрицательного сальдо торгового баланса с Китаем, во многом потому, что американским компаниям будет трудно произвести экспортные товары в объеме, достаточном для сокращения дефицита до целевого уровня, сообщает Dow Jones со ссылкой на экспертов.

Ключевой представитель Китая по экономическим вопросам Лю Хэ с четверга обсуждает в Вашингтоне с администрацией Дональда Трампа план, представленный на более раннем этапе переговоров в Пекине. План состоит из восьми пунктов. В первом пункте сказано, что Пекин примет на себя обязательства работать с импортерами с целью сокращения отрицательного сальдо торгового баланса США с Китаем к концу 2020 года по меньшей мере на 200 млрд долларов.

Экономисты говорят, что дефициты торгового баланса возникают в результате более широких макроэкономических тенденций, зависящих от того, сколько страны накапливают и сколько тратят, а не от изменений в торговой политике или от экспорта конкретных товаров. Тем не менее Трамп хочет управлять товарными потоками, чтобы сократить отрицательное сальдо, и добивается, чтобы Китай ему в этом деле помог.

По словам экспертов, даже если стороны договорятся о целевых товарных позициях, о которых не договорились, и даже если Китай ослабит ограничения импорта, у США попросту недостаточно ресурсов, чтобы увеличить производство настолько, чтобы сократить дефицит на 200 млрд долларов.

"Экономике США работает в условиях полной занятости. В ней нет огромного количества неиспользуемых мощностей", — говорит экономист Peterson Institute for International Economics Чад Боун.

Министерство финансов США, которое ведет переговоры с Китаем, отказалось комментировать это заявление.

"Нереалистично просить (Китай) сократить отрицательное сальдо на определенную сумму за определенное время", — сказал бывший министр торговли Китая Вэй Цзяньго.

В прошлом году отрицательное сальдо торговли товарами США с Китаем составляло 375 млрд долларов, а общий баланс торговли товарами и услугами был сведен с отрицательным сальдо 337 млрд долларов. После переговоров в Пекине представители Министерства Финансов и Министерства торговли США, тщательно поработав с таблицами, нашли десятки товаров, которые мог бы покупать Китай, в том числе, самолеты, сжиженный природный газ, автомобили, сельскохозяйственную продукцию и компьютерные услуги.

У Пекина есть свой список, в который включены полупроводники. По словам информированных источников, Лю Хэ выразил готовность работать с США над сокращением дефицита баланса, но не согласился на его сокращение до установленного Вашингтоном целевого уровня.

Эксперты считают, что даже большие изменения в экспорте не помогут сократить дисбаланс на сумму, которую хотели бы в США.

Например, США настаивают на значительном увеличении покупок самолетов Boeing, каждый из которых стоит 250-300 млн долларов. В прошлом году США экспортировали авиатехнику на 16,3 млрд долларов. В портфеле заказов Boeing — 5800 самолетов, производство которых займет примерно семь лет. Аналитики авиапромышленности говорят, что Boeing мог бы договориться с покупателями о переносе выполнения заказов и поставлять в Китай на 10 самолетов в год больше, что увеличило бы экспорт на несколько миллиардов долларов.

"Мы одобряем и поддерживаем идущие в правительстве дискуссии об эффективном решении этих важных вопросов торговли", — сказал представитель Boeing.

США также рассчитывают на большой рост поставок сжиженного газа. Несколько месяцев назад для представителей Китая была организована поездка на предприятия газовой промышленности, но пока США имеют только два экспортных терминала для поставок сжиженного газа, а введение в строй еще четырех ожидается в 2020 году.

По текущим ценам экспортный потенциал всех этих терминалов составляет 20 млрд долларов. Но на Китай придется только часть этой выручки, так как американские фирмы не хотят слишком сильно зависеть от поставок в одну страну. Например, Boeing продает в Китай около четверти своих самолетов.

Поставки сельскохозяйственной продукции имеют больший потенциал, но и ее экспорт не поможет достичь общей цели. По оценке экономиста Iowa State University Дермота Хейса, за несколько лет экспорт кукурузы из США можно увеличить со 150 млн долларов до 10 млрд долларов в год, если Китай значительно увеличит квоты и понизит пошлины, которые сейчас составляют 65%.

План Вашингтона предусматривает рост экспорт не только товаров, но и услуг, на которые должно прийтись 25%-50% роста. В частности, представители США настаивают на том, чтобы Китай отменил ограничения на деятельность компаний, предоставляющих услуги облачной обработки данных. Торговый представитель США говорил, что Пекин задерживает выдачу разрешений таким компаниями на независимую работу в Китае.

По словам информированного источника, на переговорах в Пекине представители Китая отказались существенно открыть рынок обработки данных, который компания Gartner Inc. в целом оценивает в 5 млрд долларов. Китайцы заявили, что им необходимо контролировать это рынок из соображений национальной безопасности и чтобы снизить "идеологический риск" более свободного доступа американских компьютерных фирм к китайским потребителям.

В ходе переговоров представители Китая просили Вашингтон ослабить регулирование продаж высоких технологий. По словам осведомленных источников, Китай мог бы покупать их на десятки миллиардов в год, но представители США отказались.

Пекин также настаивает на большом увеличении экспорта полупроводников из США, который в прошлом голу составил 6,1 млрд долларов, но это нарушило бы цепи поставок американских компаний.

В прошлом году США экспортировали электронные компоненты на 47,7 млрд долларов, и значительная доля поставок пришлась на азиатские страны помимо Китая. В этих станах компоненты тестируются, собираются в различные блоки и часто поставляются в Китай для использования при изготовлении компьютеров и средств связи. Иными словами, электронные компоненты из США попадают в Китай, но это не отражается в торговой статистике.

Увеличение поставок компонентов в Китай означало бы переброс туда промежуточного тестирования и сборки. Это нарушило бы существующие цепи поставок и поддержало бы китайскую промышленность.

С другой стороны, это укрепило бы китайскую электронную промышленность, а именно ее роста США не хотят, считают экономисты Peterson Institute.