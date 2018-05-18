МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Принятие законопроекта об ответственности за исполнение западных санкций в РФ может ухудшить условия работы компаний российского потребительского рынка, а также ограничить развитие производителей товаров, в частности — их экспорт, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские торговые сети, председателю Госдумы Вячеславу Володину, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Госдума в четверг перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

АКОРТ в своем письме за подписью и.о. исполнительного директора АКОРТ Владимира Ионкина указывает, что положения законопроекта могут привести к ухудшению условий работы компаний в потребительском секторе России, в том числе в сфере оптовой и розничной торговли, а также к ограничению развития национальных производителей потребительских товаров, в особенности — в части их выхода на внешние рынки.

"Так, требование к хозяйствующим субъектам по исполнению действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, приводит к рискам применения к таким хозяйствующим субъектам вторичных санкций и последующим ограничениям для их работы на внешних рынках. Особенно критичными такие ограничения могут стать для российских предприятий, экспортирующих свою продукцию", — указывается в документе.

В свою очередь ограничение экспорта, в особенности — сельскохозяйственных товаров и продуктов, при ограниченности внутреннего спроса может существенно сократить темпы развития отечественного производства, а также негативно сказаться на финансовом положении отечественных производителей. АКОРТ просит учесть мнение ассоциации при дальнейшем рассмотрении законопроекта.