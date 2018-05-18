МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в апреле в годовом выражении выросло на 1,3% после роста на 1% в марте, сообщил в пятницу Росстат.

По итогам января-апреля рост промпроизводства составил 1,8%.

В месячном выражении спад промпроизводства в апреле составил 2,1% после роста на 12,1% в марте. С исключением сезонного и календарного факторов рост промпроизводства в апреле в месячном выражении составил 0,5%.

Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства на 2018-2020 годы на уровне 2,5% в год. В 2017 году, по данным Росстата, промышленность РФ выросла на 1%.