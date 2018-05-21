МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы в ходе заседания межкомитетской рабочей группы попросили Банк России подготовить записку с пояснением, почему доля международных резервов страны в долларах растет, несмотря на геополитическую обстановку.

Согласно годовому отчету Банка России, доля евро в его резервах за прошлый год упала сразу на 10,5 процентного пункта — до 21,7% с 32,2%. При этом существенно возросла доля доллара — до 45,8% с 40,4%; доля золота увеличилась до 17,3% с 15,2%, фунта стерлингов — до 8,3% с 7,6%, прочих валют — до 7% с 4,6%. Президент РФ Владимир Путин, выступая в начале мая в Госдуме, заявил, что Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.

"Понятно, что действия Центрального банка могут исходить из многих факторов, которые определяют структуру международных резервов. Но объясните нам… Мы видим, что долларовые резервы растут. Соответственно, это говорит о том, что у ЦБ были какие-то основания для того, чтобы несмотря на геополитическую ситуацию, когда нам постоянно угрожают,… возникает вопрос, почему они растут и чем были вызваны действия по изменению структуры международных резервов", — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В середине мая президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за предполагаемых нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В апреле США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.