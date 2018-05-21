МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. На протяжении последних пяти недель евро показывает снижение к доллару: в понедельник европейская валюта отступила до 1,175 доллара с 1,1771 доллара на предыдущих торгах. Всему виной противоречивая ситуация в Италии, где формируется новое правительство, которое требует у Евросоюза списать долг в 250 миллиардов евро. В противном случае страна грозится покинуть еврозону.

Экономическое положение Италии, госдолг которой составляет 131,8% ВВП (хотя правила ЕС не позволяют превышать показатель в 60%) оказывает неблагоприятное давление на единую европейскую валюту, однако бить тревогу пока не стоит, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Велика вероятность, что "популистские" высказывания нового правительства Италии, скорее всего, не будут реализованы. По словам экспертом, это просто метод для получения преференций от Евросоюза. И огромный госдолг не будет иметь значения в случае, если страна будет в силах его обслуживать.

К тому же, не только евро снижается к доллару: "американец" растет ко всем основным валютам благодаря увеличению доходностей гособлигаций США и сильной макростатистике. В то же время европейские показатели демонстрируют неустойчивую динамику. Таким образом, напряженная ситуация в Италии, безусловно, оказывает влияние на евро, но не первоочередное. Тем более, что страна вряд ли выйдет из еврозоны, скорее всего, реализуя в конечном итоге греческий сценарий.

Глобальная обстановка

За последний месяц евро в паре с долларом потерял более 4% стоимости, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По его словам, такая динамика связана, прежде всего, с глобальными покупками американской валюты (за этот же период индекс доллара вырос почти на 4%), тогда как внутренние политические риски в еврозоне оказывают лишь локальное давление на европейскую валюту. "Политические риски и ухудшение экономической ситуации в Италии, безусловно, не добавляют уверенности инвесторам в отношении евро", – говорит он, замечая, что движение валюты все же будет определяться динамикой доллара на глобальных площадках, связанной с дальнейшими ожиданиями по процентным ставкам в США.

Доллар глобально растет ко всем основным валютам благодаря росту доходности американских казначейских облигаций до максимумов с 2011 года, замечает младший аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов, добавляя, что сказывается более быстрое, нежели в других странах, ужесточение монетарной политики США за счет роста инфляции до 2%. "В еврозоне в ближайшие два-три года мы не ждем резкого роста инфляции выше 2%, что будет сдерживать ЕЦБ от сильного повышения процентных ставок, в то время как ФРС продолжит траекторию на поднятие ставок до 3%", — полагает он. Дифференциал ставок США и ЕС сейчас составляет уже почти 2%, причем в этом году разница может увеличиться до 2,5%. "Более высокая доходность доллара будет и дальше помогать ему в сравнении с евро, который может продолжить дешеветь до уровня в 1,16", — не исключает он.

Евро снижается к доллару с середины апреля, и экономика Италии тут не причем, соглашается замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Доллар набирает силу на фоне позитивной статистики и решений Дональда Трампа, в то время как европейские показатели демонстрируют неустойчивую динамику", – говорит она.

Маленькая Италия

Единая европейская валюта оказалась в довольно сложном положении: цикл экономического роста в еврозоне находится на исходе, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Италия – одна из самых проблемных экономик еврозоны с долгом, который существенно превышает ВВП страны. Между тем, цели по инфляции в 2% не были достигнуты, а инфляция – это один из инструментов сжигания долга", – замечает он, добавляя, что правительство Италии вынуждено тратить значительные средства на его обслуживание, борясь с постоянными проблемами развития деловой активности.

Кочетков считает, что новый кабинет министров может снизить налоги и повысить государственные расходы. "Подобная политика способна привести лишь к росту государственного долга и последующим еще более значимым проблемам с бюджетом", — говорит он, замечая, что вариантов действий весьма мало, и все они в разной степени будут оказывать давление на евро. "Впрочем, нет худа без добра. Слабая европейская валюта будет оказывать положительное влияние на европейские экспортные возможности, а значит и на возможности самой Италии", — отмечает он, полагая, что, скорее всего, реальные действия нового правительства не будут столь радикальными, как можно было бы предположить по предвыборным заявлениям.

Отношение итальянского долга к ВВП не является рекордным для развитых экономик, говорит Сабитов. "К примеру, Япония, Франция, Великобритания или Нидерланды в несколько раз опережают Италию по этому показателю. Однако если инициативы нового правительства, которое называют популистским, будут реализованы, то долг будет увеличен до 150%-180% в ближайшие 10 лет, что будет негативно сказываться на долговых бумагах Италии", – рассуждает он.

По его словам, волатильность на рынке суверенного долга Италии негативно сказывается на итальянских банках, которые держат большие объемы этих бумаг. Рост ставок угрожает банкам убытками и давят на достаточность капитала, что потенциально может привести к кризису в финансовой системе Италии и, как следствие, всей экономики. "В таком сценарии ЕС придется помогать, так как экономики стран союза взаимосвязаны. Евро при этом продолжит снижение", – говорит он, отмечая, что в ближайшие год-два рисков дефолта Италии не предвидится.

Внешний долг Италии составляет 131,8% ВВП, страна является одной из самых закредитованных в Евросоюзе, однако пример Японии и США показал, что величина долга не имеет значения, если страна в силах его обслуживать, напоминает Кокорева. "Проблема в том, что в отличие от Японии, где долг превышает 200% ВВП, у Италии нет возможности тянуть столь большую долговую нагрузку. Экономический рост страны очень слабый, порядка 1,5% и высокий долг тормозит развитие экономики", – замечает она.

На данный момент дефицит бюджета Италии чуть больше 2%, если страна покинет Евросоюз, то эта цифра увеличится на 1-2%, говорит она. "Однако мы считаем, что заявления итальянских властей являются популизмом и методом получения преференций для своей страны", — отмечает она, добавляя, что инвесторы это понимают, поэтому вряд ли будут предавать значение таким заявлениям, пока не начнутся реальные действия в сторону отделения, например, хотя бы референдум. "Для того, чтобы усмирить новые власти Италии, ЕС однозначно придется потратиться и, возможно, списать часть долгов. Италию ждет греческий сценарий, где правительство Алексиса Ципраса также грозилось выйти из союза, но почему-то этого не сделало", — полагает она.

Она подчеркивает, что недовольство экономическим положением среди европейских стран растет, и Италия – это еще одна ласточка, которая говорит о том, что не все довольны и не все желаются мириться со своим положением. "А это значит, в долгосрочной перспективе и существование союза в нынешнем составе под угрозой", — не исключает она.