МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект о дополнительных требованиях к специалистам в области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается установить дополнительные требования к физическим и юридическим лицам, претендующим на получение аккредитации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что проект направлен на повышение результативности работы независимых экспертов, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в предусмотренных российским законодательством случаях.