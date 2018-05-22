МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект об установлении специального порядка уплаты налогов для научно-технологических центров, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается установить специальный порядок уплаты налогов организациями, ведущими научно-технологическую деятельность в инновационных научно-технологических центрах, аналогичный порядку уплаты налогов организациями, занимающимися исследовательской деятельностью в инновационном центре "Сколково", — говорится в сообщении.

В частности, уточняется, что такие организации будут освобождаться от уплаты налога на прибыль до достижения годового объема полученной от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав выручки в размере 1 миллиард рублей, либо на срок до 10 лет.

"Цель законопроекта – создание участникам проектов в инновационных научно-технологических центрах благоприятных условий для исследовательской деятельности, коммерциализации её результатов и практического применения научных достижений, имеющих прикладное значение", — следует из сообщения.

В апреле РИА Новости сообщало, что, согласно докладу Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", российским университетам, научным центрам и лабораториям станет проще получать государственные гранты на научные работы, при этом налоговая нагрузка на эти организации снизится.