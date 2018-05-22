МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект о ратификации конвенции между правительствами России и Японии об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты взносов в казну, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Конвенция между правительствами Японии и РФ, а также протокол к ней были подписаны в сентябре прошлого года по итогам визита премьера Японии Синдзо Абэ в Россию для участия в Восточном экономическом форуме.

"Новая конвенция заменит собой действующую конвенцию между правительствами СССР и Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 18 января 1986 года", — говорится в сообщении.