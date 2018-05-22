МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Если сравнивать торговые баталий, спровоцированные президентом США Дональдом Трампом, то наиболее сильными позициями он может похвастаться в борьбе с Китаем. Эта схватка имеет экономическую, стратегическую и политическую логику, которой нет в его разногласиях с Канадой, Мексикой, Западной Европой и Японией, говорится в статье Dow Jones.

Тем не менее, как это ни странно, Китай, кажется, побеждает. Хотя процесс только начался, Китаю уже удалось избежать введения многих пошлин, которыми ему угрожали США, почти ничего существенного не дав взамен.

Сначала казалось, что у Трампа больше сил для конфронтации с Китаем, чем у его предшественников. Но Китай хитро воспользовался его слабостями: его надеждами на прорыв в отношениях с Северной Кореей, слабой терпимостью к политическим поражениям, особенно в поддерживающих республиканцев сельскохозяйственных штатах, а также готовностью играть по китайским правилам, используя судебные разбирательства для достижения коммерческих целей.

В выходные США согласились на время отсрочить введение пошлин на китайские товары на сумму до 150 млрд долларов. В ответ Китай согласился покупать в США больше энергоносителей и продукции сельского хозяйства. Вряд ли можно считать, что это серьезно изменило ситуацию: то, что Китай будет больше покупать у США, видимо, станет лишь перенаправлением продаж, которые все равно состоялись бы.

Такая договоренность со временем может заставить американских фермеров изменить структуру посевов, чтобы больше заработать на высоком спросе Китая, например, на сорго, но объемы производства в США в целом, как всегда, будут в основном определяться условиями мирового рынка.

Подобным образом, если США будут поставлять в Китай больше нефти, то они будет меньше поставлять ее в другие страны. Китай может покупать больше сжиженного газа, но это, видимо, было неизбежно: он станет крупнейшим в мире импортером этого топлива так или иначе, а США — один из трех крупнейших экспортеров. В феврале компания Cheniere Energy Inc. подписала долгосрочное соглашение на поставки газа с южного побережья США в Китай для China National Petroleum Corp.

Обещанные Пекином покупки могут уменьшить отрицательное сальдо торгового баланса США с Китаем, но далеко не на 200 млрд долларов, как надеется Трамп. Более важно то, что дефицит торговли всегда был меньшей проблемой, чем множество способов, которыми Китай дает своим компаниям возможность отнимать доли рынка у иностранных конкурентов, например, приобретая у них интеллектуальную собственность через обязательное лицензирование, создание совместных предприятий или кражу, а также ограничивая сферы деятельности иностранных компаний в Китае.