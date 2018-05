МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise, HPE) в первом полугодии 2017-2018 финансового года, которое завершилось 30 апреля, составила 2,214 миллиарда долларов против убытка в 345 миллионов долларов годом ранее, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила 1,38 доллара против убытка в 0,21 доллара за полугодие годом ранее. Выручка компании по итогам полугодия поднялась на 10,4%, до 15,142 миллиарда долларов.

Во втором квартале 2017-2018 фингода HP Enterprise получила прибыль в 778 миллионов долларов против убытка в 612 миллионов долларов за аналогичный период прошлого фингода. В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила 0,49 доллара, тогда как за три отчетных месяца предыдущего фингода убыток составлял 0,37 доллара. Выручка компании за прошедший квартал увеличилась на 9,7%, до 7,468 миллиарда долларов.

"Я очень доволен нашими сильными результатами во втором квартале. Мы получили рост выручки по всем сегментам нашего бизнеса, увеличили общую прибыльность", — приводятся в релизе слова главы компании Антонио Нери (Antonio Neri). Нери отметил, что компания также продолжила инвестиции в инновации, и выразил уверенность в том, что она достигнет прогноза по показателям за год.

Выручка основного подразделения Hybrid IT выросла в годовом выражении на 7%, сегмента финансовых услуг (Financial Services) — на 5%, Intelligent Edge — на 17%. Согласно прогнозу HPE, в третьем квартале текущего фингода компания получит разводненную прибыль в 0,19-0,23 доллара на акцию, по итогам всего фингода — в 1,7-1,8 доллара на акцию. В предыдущем отчете прогноз по показателю составлял только 1,35-1,45 доллара на акцию.

Hewlett Packard Enterprise Co. — американская IT-компания. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.