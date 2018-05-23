МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Индекс кредитного здоровья россиян FICO Credit Health Index в первом квартале 2018 года вырос на 2 пункта, до 94 пунктов, достигнув уровня начала 2015 года, сообщила пресс-служба НБКИ.

"За прошедший год данный показатель вырос на 2 пункта и составил 94 пункта (в апреле 2017 года – 92 пункта). При этом данное увеличение пришлось именно на первый квартал 2018 года, три предыдущих квартала показатель индекса оставался неизменным (92 пункта)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015-2016 годах индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордной отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась тенденция к его восстановлению. По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, уже больше года индекс кредитного здоровья не только не ухудшается, но и постепенно отыгрывает свои позиции, вернувшись на уровень начала 2015 года. Вместе с тем, основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение или отсутствие роста реальных доходов населения.

Наиболее значительное повышение индекса в первом квартале было отмечено в Уральском ФО – сразу на 5 пунктов. В Приволжском, Северо-Кавказском и Южном ФО значение индекса оказалось на 4 пункта выше, чем годом ранее. В Центральном ФО рост составил 3 пункта, а в Северо-Западном и Сибирском ФО – 2 пункта. По состоянию на 1 апреля 2018 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 98 пунктов, следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – 96 пунктов.

"После периода стабилизации в 2016 году, когда показатель индекса снижался до своих исторических минимумов, в 2017 году – начале 2018 года наметилась тенденция по улучшению кредитного здоровья россиян. По нашему мнению, это связано с тем, что качество кредитов, выданных до 2015 года, перестало ухудшаться и стабилизировалось. В свою очередь кредиты, выданные за последние 3-3,5 года, гораздо "качественнее" тех, что предоставлялись ранее. Однако объем "плохих" долгов все еще остается довольно существенным", — приводятся в сообщении слова директора по скорингам FICO Елены Коневой.

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.