МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект о внесении изменений в закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроектом предусматривается изменение параметров бюджета фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году (уточнены показатели индекса роста потребительских цен, прожиточного минимума пенсионера), а также результатов исполнения бюджета фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета фонда в 2018 году", — говорится в сообщении. При этом основные параметры бюджета фонда на плановый период 2019 и 2020 годов остаются без изменения.

Правительство РФ также одобрило законопроект об исполнении бюджета ПФР за 2017 год и внесло его в Госдуму. Фактическое исполнение бюджета фонда за 2017 год по доходам составило 8,26 триллиона рублей, по расходам — 8,32 триллиона рублей. На покрытие дефицита бюджета фонда направлены переходящие остатки средств пенсионных накоплений на 1 января 2017 года.

С 1 февраля 2017 года размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличены на 5,4%, стоимость одного пенсионного коэффициента составила 78,28 рубля. С 1 апреля 2017 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 78,58 рубля. С 1 апреля 2017 года осуществлена индексация на 1,5% социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Рост страховых пенсий за 2017 год составил 4,6% к уровню 2016 года.