МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 15 по 21 мая осталась на уровне 0,1%, с начала года набрала 1,5%, сообщает в среду Росстат.

Недельная инфляция в этом году почти все время держится на уровне 0,1%. Исключением стал более длительный период — с 1 по 9 января, когда она составила 0,2%, и две недели — с 23 по 29 января и с 20 по 26 февраля, когда она была нулевой.

За прошедшую майскую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,2%, на баранину, куры, пшено, чай — на 0,2-0,4%. Одновременно куриные яйца подешевели на 2,3%, гречневая крупа — на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы и помидоры — 4,5% и 4% соответственно, на картофель — 0,6%. В то же время белокочанная капуста стала дороже на 2,8%, лук и морковь — на 1,4%, яблоки — на 0,9%.