МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Среднесрочный прогноз роста экономики РФ, несмотря на ее постепенное восстановление после рецессии, остается слабым, говорится в заявлении по итогам визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Россию.

Как отмечает МВФ, темпы прогнозируемого роста в РФ будут ниже, чем у восточноевропейских государств. В таких условиях Россия не будет сокращать отставание от развитых экономик.

"Целый ряд факторов оказывает давление на развитие экономики страны, в том числе недостаточная инфраструктура, стареющее население, большая доля государства в экономике, а также управленческая и институциональная слабость, которая привела к увеличению экономической концентрации и снижению динамичности (развития — ред.)", — говорится в отчете МВФ.

Как считают в фонде, восстановление цен на нефть не должно привести к задержке необходимых в стране налогово-бюджетных преобразований.

Эксперты МВФ позитивно оценили планы по увеличению расходов на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. "В противодействии негативным демографическим тенденциям могла бы помочь давно откладываемая пенсионная реформа", — добавляет фонд.

Выступая на конференции в Москве, глава миссии Эрнесто Риго, слова которого передает агентство Блумберг, добавил, что МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2018 год на уровне 1,7%, несмотря на действие санкций США.