С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Минтруд поддерживает отмену обязательной накопительной пенсионной системы, заявил журналистам в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2018, заявил, что возврата в России к обязательной накопительной пенсионной системе не будет, нужно развивать добровольную.

"Я прочитал о том, что Антон Германович сказал о том, что мы не будем возвращаться к вопросу об обязательной накопительной системе. В этом отношении я его очень поддерживаю. Мы всегда говорили о том, что обязательный накопительный элемент — он является нонсенсом, и правильно, что мы от этой темы окончательно уйдём", — сказал Топилин.

По его словам, в министерство труда и соцзащиты не поступало ни концепции, ни тем более законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.