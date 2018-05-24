МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 мая, выросло на 11 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, наоборот, ожидали снижения числа заявок на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели — до 220 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения на 1 тысячу — до 223 тысяч с 222 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 19 мая, выросло на 6,25 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели — до 219,75 тысячи. Прошлый показатель пересмотрен также в сторону увеличения на 250 заявок — до 213,5 тысячи с 213,25 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, увеличилось на 29 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,741 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,712 миллиона с 1,707 миллиона человек.