МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в апреле уменьшилось на 2,5% по сравнению с показателем марта — до 5,46 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа сделок лишь на 0,2% — до 5,56 миллиона.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в апреле снизился на 1,4%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в апреле составила 3,5% от общего объема против 4% в марте и 5% в апреле 2017 года.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,84 миллиона сделок (ниже на 1,6% в годовом выражении и на 3% — в месячном). Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,5% — до 259,9 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в апреле не изменился в годовом выражении и вырос на 1,6% в месячном, составив 620 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости увеличилась на 3,4% в годовом выражении — до 242,5 тысячи долларов.