С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики могут ускориться, если правительство реализует предполагаемые реформы, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер.

"Мы только что опубликовали наш свежий доклад по экономике России, посвящённый перспективам развития российской экономики, где мы анализируем ситуацию на ближайшие три года и прогнозируем темпы роста на уровне между 1,5-1,8%", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

При этом он добавил, что прогноз темпов роста может вырасти, "если предполагаемые реформы действительно будут осуществлены".

Всемирный банк 23 мая ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 1,7% на фоне слабого экономического роста во второй половине 2017 года и неопределенности, связанной с санкциями. При этом прогнозы роста на 2019 и 2020 годы остались на уровне 1,8%.

"Правительство России достигло высокого уровня макроэкономической стабильности, низкого дефицита бюджета, а также объёма внешнего долга, стабильности финансовой системы, низких показателей инфляции. На этом прочном фундаменте Россия может ускорить темпы роста в перспективе", — уверен собеседник агентства.

Показатели российской экономики делают страну устойчивой к внешним шокам, заявил Муллер. "Я полагаю, что Россия располагает набором подходов и фундаментальных показателей, которые делают страну устойчивой перед лицом внешних шоков", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

"Понятно, что когда шок происходит, он производит некоторый эффект, но масштабы такого эффекта можно смягчить за счет прочного фундамента и наличия буферов, которые были сформированы", — добавил он.