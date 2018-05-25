С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Кадровые перестановки в правительстве РФ будут способствовать формированию единой позиции экономического блока, которая во многом упростит решение вопросов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Вопросы во многом известные, сейчас приходится взаимодействовать больше с министерством экономики. Если раньше мы иногда спорили, были разные точки зрения, надеюсь, что сейчас будем проще находить общую позицию. Для этого сделаны были, я думаю, эти перестановки, чтобы в нынешних условиях формировать единую позицию экономического блока. Это во многом упрощает решение вопросов", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия-24" на ПМЭФ.

Президент Владимир Путин ранее назначил вице-премьеров и министров нового правительства, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым. Вице-премьерами назначены Ольга Голодец, Татьяна Голикова, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Алексей Гордеев, Максим Акимов и Константин Чуйченко.

В экономическом блоке правительства свои посты сохранили министр финансов Антон Силуанов (теперь в ранге первого вице-премьера), министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.