С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать свои позиции по борьбе с протекционизмом, в том числе, на площадке ВТО, ближайшая встреча министров торговли пройдёт 31 мая в Париже, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, предупредил о риске системного кризиса в мировой экономике, в том числе из-за растущего под "надуманными предлогами" протекционизма отдельных стран.

По словам Путина, со ссылкой якобы на интересы национальной безопасности — страны вводят различные ограничения, на самом деле направленные на подавление конкурентов или вымогательство уступок.

"На самом деле, на следующей неделе 31 мая состоится неформальная встреча министров ВТО в Париже. Как раз то, о чем говорил президент — это та позиция, с которой мы поедем. Россия продолжит эту позицию последовательно отстаивать и работать на площадке ВТО", — сказал Орешкин.