По просьбе компании дается с уточнением

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая /ПРАЙМ/. USM Holdings больше не ведет переговоры с "Русской медной компанией" (РМК) по ее участию в разработке Удоканского меднорудного месторождения, работает с Газпромбанком по привлечению проектного финансирования на 60-70% стоимости проекта, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор USM Management Иван Стрешинский.

Основатель USM Holdings (владеет "Байкальской горной компанией", оператором Удокана) Алишер Усманов в прошлом году в интервью "Ведомостям" говорил, что РМК может получить 50% в Удоканском месторождении.

"Вы знаете, мы не ведем переговоры больше с "Русской медной компанией". Мы занимаемся этим проектом самостоятельно. И, собственно говоря, работаем с банками и с партнерами на тему финансирования и их частичного вхождения в этот проект. Просто пока об этом рано говорить. Будут какие-то решения, будем озвучивать", — сказал Стрешинский.

По его словам, конфигурация проекта уже понятна. "При сегодняшних ценах на медь окупаемость будет в течение 4-5 лет. Для такого проекта это очень хорошо", — отметил бизнесмен.

"Я думаю, что мы начнем строительство в 2019-м году. Нам нужно закончить с детальным проектированием, утвердить этот проект в госорганах. Соответственно, не все тут от нас зависит, но мы движемся так быстро, как можем", — добавил Стрешинский.

В настоящее время компания планирует привлекать проектное финансирование. "Речь о стандартном проектном финансировании — это 30-40% собственных средств, 60-70% банковского финансирования. Мы обсуждаем такую модель с Газпромбанком, и очень предметно", — сказал Стрешинский.