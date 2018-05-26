С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова может вернуться на публичные рынки уже в 2019 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Зеленский в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, наиболее вероятной площадкой для размещения является Лондонская биржа, оптимальный объем — не менее 25% капитала.

Запуск рудника Гросс в Якутии, рассматриваемый компанией как первый этап возвращения на публичные рынки, состоится ориентировочно в августе текущего года, отметил Зеленский. В дальнейшем для принятия решения о размещении решающими будут два фактора: цена на золото и макрополитическая обстановка, продолжил он.

"Будем наблюдать за рынком, никуда не торопимся, но если будет интересное окно, то, естественно, будем активно рассматривать (возможность размещения — ред.). В текущем году мы точно не планируем размещаться, потому что нам нужно запустить Гросс, чтобы он заработал, принес операционные и финансовые результаты. В следующем году, я считаю, что это возможно. Как мне кажется, и политическая ситуация может стабилизироваться, и цена на золото может быть более высокой и, соответственно, привлекательно на таком фоне размещаться", — пояснил гендиректор Nordgold.

Наиболее вероятной площадкой для размещения он назвал Лондонскую фондовую биржу как самую подходящую с точки зрения сходства структур международных активов Nordgold и торгующихся здесь компаний, а также потому, что на LSE котируется еще одна компания Мордашова — "Северсталь". Вероятный объем размещения, который мог бы быть рекомендован менеджментом, по словам Зеленского, составляет не менее 25% капитала.

"Я думаю, любое размещение, это не менее 25% от всего капитала. То есть потенциально может быть и больше, но тут должен быть еще и аппетит со стороны рынка. Поэтому что-то близкое к этой цифре: может быть, чуть больше, но не меньше", — сказал Зеленский.

Nordgold разместил свои ценные бумаги на LSE в январе 2012 года, но в начале 2017 года объявил о намерении прекратить их обращение на бирже. По мнению компании, ее рыночная капитализация не отражала справедливой стоимости, а основной причиной недооценки были низкие объемы торгов и общий дефицит ликвидности GDR. Процедура делистинга была завершена в марте 2017 года. В ее рамках держателям ценных бумаг был предложен выкуп по цене 3,45 доллара за GDR, по итогам которого доля Мордашова превысила 99%. Вместе с тем Nordgold не исключал возвращения на публичные рынки в качестве крупного производителя золота в перспективе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.