МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Реализация нового "майского" указа президента РФ, определяющего основные направления развития экономики и социальной сферы, не повлияет на рейтинги региональных и местных органов власти страны, поскольку в основном инвестиции находятся в ведении федерального правительства, говорится в докладе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.

"Мы полагаем, что влияние новых расходов на финансовое состояние местных и региональных органов власти будет незначительным, если таковое вообще будет, и мы не ожидаем какого-либо влияния на рейтинги регионов в краткосрочной перспективе", — приводится в сообщении мнение аналитика агентства Екатерины Новиковой.

Она добавила, что реализация указа прежде всего будет основываться на капитальных расходах в областях, которые преимущественно находятся в ведении федерального правительства. "Если местные или региональные органы власти будут привлечены, например, к строительству или ремонту дорог, к участию в проектах инфраструктуры здравоохранения и ухода за детьми, то мы полагаем, что федеральное правительство предоставит целевые гранты", — добавила аналитик.