МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что в вопросе желающих вернуться в страну бизнесменам типовых решений быть не может: есть те, кто в находится бегах и осужден судом, а есть другие, по отношению к кому судебных решений не было. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, сообщил он журналистам.

"Какой-то, скажем так, типовой позиции выработать здесь, конечно, невозможно. Поэтому речь идет о каждом отдельно взятом случае, которые будут рассматриваться по отдельности", — заявил Песков и отметил, что соответствующее письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова действительно существовало.

По словам пресс-секретаря президента, письмо Титова было расписано в соответствующие министерства и ведомства, которые и должны заниматься его проработкой для того, чтобы выработать совместную позицию.

"Вы знаете, что есть лица, в отношении которых имеются судебный решения. Это, скажем так, одна ситуация. Те, кто в бегах находится или осужден здесь, в Российской Федерации. И есть те, в отношении которых судебных решений не выносилось — это другая ситуация, Но, опять же, повторяю, каждый отдельный случай будет рассматриваться в соответствии с поручением президента нашими компетентными органами", — подытожил Песков.