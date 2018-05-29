МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в мае снизился по отношению к декабрю в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха на 11 процентных пунктов, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования 3,8 тысячи организаций.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в мае 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 3%, в обрабатывающих производствах с минус 5% до минус 2%, понизился – в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до минус 8%", — говорится в сообщении Росстата.

В мае экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной – 77% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно – 9% и 75% респондентов. Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 3 процентных пункта и на 7 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 30%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 20 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 24 процентных пункта.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.