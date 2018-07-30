МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Делегация Россельхознадзора с 30 июля по 1 августа будет находиться во Вьетнаме, стороны планируют обсудить проблемы с экспортом зерна из РФ в эту страну, сообщает ведомство.

"С целью обсуждения проблемных вопросов, возникающих при экспортных отгрузках российского зерна на рынок Вьетнама, в том числе поступившие в адрес Россельхознадзора нотификации вьетнамкой стороны о случаях обнаружения в партиях российской пшеницы карантинных для Вьетнама объектов, делегация Россельхознадзора в период с 30 июля по 1 августа 2018 года посетит с рабочим визитом Социалистическую Республику Вьетнам", — говорится в сообщении.

В ходе визита планируется провести переговоры с представителями департамента по защите растений Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама, а также посетить испытательную лабораторию Вьетнама, осуществляющую подтверждение соответствие карантинного фитосанитарного состояния, а также качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, следует из сообщения.

Отмечается, что экспорт зерновой продукции во Вьетнам в 2017 году превысил 1,785 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 907,6 тысячи тонн. С начала 2018 года во Вьетнам экспортировано 1,491 миллиона тонн зерновой продукции, в том числе пшеницы – 813 тысяч тонн.