МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Россельхознадзор с 30 июля начал проверку предприятий–производителей шампиньонов в Белоруссии из-за подозрений в реэкспорте продукции на территорию России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в июле Россельхознадзор сообщал, что российская служба приняла решение о введении с 24 июля запрета на поставки шампиньонов из Белоруссии в Россию. Решение было принято после обнаружения польской маркировки на упаковках шампиньонов из Белоруссии при контроле на российско-белорусском участке границы. Планируется, что запрет будет действовать до проведения инспекции белорусских производителей.

Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по этому факту. По данным российского ведомства, импорт грибов из Белоруссии в 2017 году составил 10,674 тысячи тонн, в 2018 году по состоянию на 19 июля — 8,212 тысячи тонн.

"С 30 июля 2018 года… российское ведомство приступило к проверке предприятий-производителей грибов шампиньонов на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии провели в Москве переговоры с Россельхознадзором с целью урегулирования ситуации с поставками из республики шампиньонов на российский рынок. До этого заместитель директора белорусской госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Павлович сообщал РИА Новости, что ведомство готово сотрудничать с российскими коллегами для урегулирования ситуации, в том числе принять при необходимости инспекцию на предприятиях, поставляющих шампиньоны в Россию.