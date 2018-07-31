ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, в целом совпав с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического управления.

Аналитики ожидали, что показатель в июле замедлится до 51,3 пункта.

Статбюро отмечает, что несмотря на замедление темпов роста на 0,3 процентных пункта с июня, индекс по-прежнему находится выше психологической отметки в 50 пунктов и продолжает расти.

Тем не менее ведомство отмечает, что замедление темпа роста новых заказов в июле на 0,9 процентных пункта по сравнению с июнем говорит об определенном замедлении спроса на рынке.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.