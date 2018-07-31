МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне увеличилась до 2,4% с 2,2% в мае, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали роста уровня безработицы только до 2,3%. Значение мая в 2,2% было минимальным с июля 1992 года.

Число безработных в стране в июне составило 1,68 миллиона человек, что на 240 тысяч (на 12,5%) меньше аналогичного показателя предыдущего года. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,46 миллиона человек, снизившись на 770 тысяч человек (на 1,8%) в годовом выражении.