МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировой энергетический конгресс в 2022 году пройдет в России, в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте Мирового энергетического совета.

"Всемирный энергетический совет рад объявить Россию победителем конкурса на проведение Всемирного энергетического конгресса в 2022 году… Санкт-Петербург станет площадкой 25-го Всемирного энергетического конгресса", — говорится в сообщении.

В мае в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости, что Россия подала заявку на проведение Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году. За право проведения мероприятия боролись также Португалия и США. Победителя выбрали путем голосования стран-членов совета.

Мировой энергетический совет (МИРЭС, World Energy Council) — международная энергетическая некоммерческая организация, представляющая интересы более 3 тысяч энергетических организаций почти из 100 стран мира. Раз в три года этот орган проводит Мировой энергетический конгресс: в 2016 году он прошел в Турции (в Стамбуле), в 2019 году состоится в Объединенных Арабских Эмиратах (в Абу-Даби).