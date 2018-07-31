МИНСК, 31 июл — ПРАЙМ. Прирост ВВП Белоруссии по итогам 2018 года составит в пределах 3,9-4,1%, заявил во вторник министр экономики страны Владимир Зиновский.

Правительство ставило задачу обеспечить в этом году рост экономики страны на 3,5%. В первом полугодии ВВП Белоруссии вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Мы надеемся, что нынешний год закончим с неплохими результатами. При прогнозе роста ВВП на 3,5% мы рассчитываем, что рост будет в рамках 3,9-4,1%. Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки, чтобы мы безусловно выполняли запланированные показатели", — цитирует Зиновского агентство Белта.

Он также высказал мнение, что несмотря на рекордно низкие показатели инфляции в стране ее нужно продолжать снижать — до уровня 3-4% в год.

Инфляция в Белоруссии продолжает сохраняться на низком уровне, годовой прирост потребительских цен в июне составил 4,1%. Целью в 2018 году белорусские власти определили ограничение инфляции показателем не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). Ранее Нацбанк Белоруссии прогнозировал, что по итогам текущего года уровень инфляции в республике составит около 5,5%.