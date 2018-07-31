МЕХИКО, 31 июл /ПРАЙМ/. Переговоры между представителями США и Мексики по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА начались во вторник в Вашингтоне без участия Канады, сообщает портал Economista.

Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА, однако пока они велись в трехстороннем режиме. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить такой формат переговоров.

В четверг планируется встреча министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Министр торговли США Уилбур Росс в свою очередь заявил, что переговоры по НАФТА с Мексикой идут более быстрыми темпами, поэтому администрация США нацелена на заключение соответствующих договоренностей сначала с Мексикой, а потом – с Канадой.

США, Мексика и Канада по настоянию Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.