МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 31,5%, составив 3,057 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,99 доллара против 2,27 доллара годом ранее. Продажи компании за январь-июнь 2018 года поднялись на 17,6%, до 39,184 миллиарда долларов. Операционная прибыль в отчетный период при этом выросла на 32,5%, достигнув 3,93 миллиарда долларов.

Во втором квартале компания увеличила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, по сравнению с показателем прошлого года на 41%, до 1,865 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 1,83 доллара против 1,29 доллара годом ранее. Объем продаж компании по итогам периода вырос на 16%, достигнув 19,998 миллиарда долларов. Операционная прибыль поднялась в 1,7 раза, составив 2,361 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2018 года составил 10,5 миллиарда долларов, уменьшившись с 11,1 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта 2018 года.

Добыча железной руды в первом полугодии текущего года составила 29,1 миллиона тонн против 28,7 миллиона тонн годом ранее. За второй квартал компания добыла 14,5 миллиона тонн руды, что на 1,4% меньше показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали в минувшем полугодии снизилось до 46,5 миллиона тонн с 46,8 миллиона, а во втором квартале — сохранилось на уровне годичной давности в 23,2 миллиона тонн.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.