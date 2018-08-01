МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, приходящаяся на ее акционеров, по итогам первого полугодия 2018 года составила 4,38 миллиарда долларов, поднявшись в годовом выражении на 33%, следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,5 доллара против 1,83 доллара в первом полугодии 2017 года. Операционная прибыль увеличилась на 5,5% — до 6,458 миллиарда долларов. Консолидированная выручка от продаж выросла на 3% — до 19,914 миллиарда долларов.

За первые шесть месяцев 2018 года компания произвела 3,276 миллиона тонн твердого коксующего угля, на 4% больше, чем годом ранее, и 2,13 миллиона тонн энергетического угля, что на 5% больше год к году.

Капитальные расходы в 2018 году прогнозируются на уровне в 5,5 миллиарда долларов в 2018 году и примерно в 6 миллиардов долларов в 2019 году. В текущем году компания планирует произвести 4 миллиона тонн твердого коксующего угля и 2,5 миллиона тонн энергетического угля. Прогноз был обновлен в связи с завершением продажи оставшихся у компании активов в угольной промышленности Австралии на общую сумму в 3,95 миллиарда долларов.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.