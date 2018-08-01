МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Повышение США пошлин на китайские товары до 25% может стоить мировой экономике до 1,5% роста в год, заявила РИА Новости аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

Администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Агентство поясняет, что ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными. По данным агентства, таким образом администрация планирует усилить давление на Китай, чтобы Пекин вернулся за стол переговоров.

"В случае, если США примет решение увеличить более чем в два раза пошлины, которые были ранее запланированы, это приведет к еще большему снижению объемов мировой торговли, чем это обсуждалось ранее. По нашим оценкам, при принятии такого решения темпы роста мирового ВВП могут снизиться на 1-1,5%", — прогнозирует Баранова.

По ее словам, для России увеличение протекционизма в мировой торговле будет уменьшать спрос на ее экспорт. "Из-за этого эффект на темпы роста российского ВВП в краткосрочной перспективе может составить минус 2-2,5%, при условии, что введенные торговые ограничения не будут отменены", — продолжает она.

"Однако введенные пошлины могут теоретически создать новые возможности увеличения объемов российско-китайской торговли. В среднесрочной перспективе это может частично компенсировать негативные эффекты для нашей экономики, связанные с общим снижением мировой торговли. Этому процессу может также способствовать общая тенденция последних лет, связанная с ростом сотрудничества между Россией и Китаем и в торговых, и в финансовых потоках, а также реализация проекта Шелкового пути", — заключила она.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.