МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В то время как Вашингтон и Пекин не могут выйти из торгового конфликта, некоторые советники президента США Дональда Трампа призывают его резко повысить пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов, которые Белый дом намерен ввести как штрафную меру, сообщает Dow Jones.

Советники Трампа обсуждают меры, которые могли бы склонить китайских партнеров к переговорам. Некоторые из них настаивают на том, чтобы пошлины составили 25%, а не 10%, как предлагалось изначально.

Решение по этим пошлинам будет принято не ранее конца августа. Вероятно, они будут распространяться на потребительские товары, продукты питания и детали оборудования. Советники обосновывают более высокие пошлины, в частности, необходимостью компенсировать быстрое снижение юаня в последние месяцы. С мая юань снизился относительно доллара на 6%.

"Если уж идти по пути введения пошлин на импорт из Китая, то нужно будет вести речь о 25%, а не о 10%", — сказал Дерек Сиссорс, эксперт Американского института предпринимательства.

США уже ввели 25% пошлины на импорт товаров из Китая на сумму 34 млрд долларов и намерены ввести подобные пошлины еще на группу товаров на сумму 16 млрд долларов на этой неделе или следующей.

Дополнительные пошлины на импорт товаров на сумму 200 млрд долларов станут следующим шагом, если правительство решит все же выполнить угрозу Трампа по усилению давления на Китай и в случае необходимости обложить пошлинами весь объем импорта товаров из Китая, составляющий 505 млрд долларов. Это может произойти, если переговоры двух сторон зайдут в тупик.

Министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хэ, а также их сотрудники продолжают говорить о возможности встречи, но переговоры находятся на очень ранней, подготовительной стадии.

Обе стороны утверждают, что другая сторона должна сделать первый шаг. Ранее Пекин сделал ряд предложений, в том числе об увеличении импорта американских товаров, но Трамп отклонил их как недостаточные.

Стороны согласились с тем, что их первоначальные предложения не создают прочной основы для дальнейших переговоров, сказал один из высокопоставленных представителей бизнес-сообщества США. Эти предложения включают обещание Китая покупать больше американских товаров и требование США к Пекину сократить государственную поддержку экономики.

"Они отказываются от бесполезных идей и пустых слов, пытаясь понять, что именно должно стоять на повестке дня и каким может быть решение проблемы", — отметил аналитик.

В рамках заседания стран Большой двадцатки в Буэнос-Айресе на прошлой неделе Мнучин заявил, что ведет переговоры с китайской делегацией на дружеской ноте.

В течение длительного времени многие заинтересованные лица выступали за возобновление переговоров, призывая Вашингтон начать обсуждение возникших проблем с Пекином. В их числе находились бывший министр финансов Хэнк Полсон, который был начальником Мнучина в Goldman Sachs Group Inc., а также генеральный директор Blackstone Group LP Стивен Шварцман, отмечают осведомленные источники.

Администрация Трампа полагает, что укрепила свои позиции на прошлой неделе, заключив предварительное соглашение по торговле с ЕС. Обе стороны согласились использовать ресурсы ВТО для решения вопросов, касающихся кражи интеллектуальной собственности, государственного давления на компании, побуждающего их передавать технологии, а также работы государственных компаний. Все эти пункты фигурируют в списке обвинений, которые Вашингтон предъявляет Пекину.

Учитывая заключенное соглашение с ЕС, Китай находится "в весьма затруднительном положении", отметил Лоуренс Кудлоу, глава Национального совета по экономике.

"Думаю, что Китай ждет изоляция", — добавил он.

Тем не менее, прогресс, достигнутый в переговорах с ЕС, не ослабляет торговую войну с Пекином. В США считают, что Китай вынуждает американские компании предоставлять доступ к ценным технологиям, а также использует недобросовестную торговую практику, вследствие которой положительное сальдо торговли Китая с США увеличивается до невероятного размера.

У сотрудников администрации Трампа нет единой позиции относительно того, какие рычаги воздействия окажутся более сильными в отношении Китая. Существует два в корне противоположных мнения. Сторонники жестких мер во главе с торгпредом США Робертом Лайтхайзером считают, что Пекин пойдет на уступки только лишь в случае введения чрезвычайно высоких пошлин.

Второй лагерь, во главе которого стоят Мнучин и Кудлоу, ищет решение без использования пошлин, опасаясь, что взаимные протекционистские меры могут привести к замедлению темпов роста экономики США и нанести урон финансовым рынкам. Мнучин и Лю продолжают обсуждать отношения Китая и США, но некоторые из их встреч все же оказались безрезультатными.

Одним из признаков напряженности отношений двух стран является то, что на прошлой неделе компания Qualcomm Inc. была вынуждена отказаться от приобретения голландской компании NXP Semiconductors NV, так как эту сделку не одобрила китайская сторона. Несколькими днями ранее Мнучин просил Лю пролоббировать это одобрение, сообщают осведомленные источники, но, вероятно, китайская сторона осталась глуха к его просьбам.

Решение Китая стало ударом для Трампа, который выступил за облегчение положения китайского телекоммуникационного гиганта ZTE Corp. Эту компанию обвинили в несоблюдении санкций в отношении Ирана и Северной Кореи. Некоторые представители правительства и компаний США ожидали, что усилия, приложенные Трампом, побудят Китай одобрить сделку Qualcomm-NXP.

Предыдущие этапы переговоров заставили Китай сомневаться в том, что Мнучин способен заключить соглашение, устраивающее обе стороны. В прошлом месяце Лю предложил приобретать сельскохозяйственные товары, энергоносители и прочие товары у США на сумму 70 млрд долларов, что стало бы серьезным шагом на пути к сокращению торгового дефицита США с Китаем, пусть и не на 200 млрд долларов, как того требует США. Трамп отверг это предложение. "Обе стороны продолжают говорить на разных языках", — отметил осведомленный источник.

Масштабы пошлин, введенных США против Китая, наносят серьезный удар по второй по величине экономике мира, которая и без того сталкивается с различными проблемами, в том числе ослаблением капиталовложений и потребления домохозяйств, а также увеличением банкротств компаний. Торговая война угрожает еще больше омрачить перспективы роста экономики Китая.

И все же Пекин готов к длительному противостоянию. Во вторник глава Китая Си Цзиньпин провел совещание на высоком уровне, которое просигнализировало об изменениях экономических приоритетов в сторону поддержки роста посредством различных мер, в том числе и контроля за долгом. В ходе совещания обсуждалось множество иных мер поддержки экономики, таких как увеличение расходов на инфраструктуру и смягчение условий кредитования для банков и компаний.

Правительство Китая оценивает, насколько далеко можно зайти в том, что касается ответных мер в отношении торговли с США, чтобы не нанести урона другим интересам. Объявленные на данный момент меры подразумевают задержки в выдаче лицензий компаниям США, отсрочки в одобрениях операций по слиянию и поглощению, в которых участвуют компании США, а также ужесточение контроля над качеством импортируемого из США товара.

В то же время Китай не хотел бы такого варианта развития событий, при котором компании США будут вынуждены уйти с китайского рынка. Это перечеркнет все усилия Пекина, направленные на привлечение иностранных инвесторов и обеспечение трудоустройства граждан во время экономического спада.

Очевидной попыткой смягчить беспокойство относительно того, что Пекин может усилить давление на американские компании в рамках ответных мер, стало заявление Политбюро Китая во вторник, в котором было обещано "защитить законные права иностранных компаний в Китае".