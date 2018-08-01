МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил об увеличении выплат работающим пенсионерам с 1 августа 2018 года. Назван и максимальный размер прибавки для тех, за кого работодатели платили страховые взносы в 2017 году. Она составит 235,74 рубля — три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года.

В ПФР пояснили, что размер прибавки рассчитывается индивидуально в зависимости от зарплаты, с которой отчислялись взносы. Это происходит автоматически и обращаться в территориальные органы не нужно.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена с 2016 года. Однако ежегодно в августе происходит индивидуальная корректировка. Год назад средний размер прибавки составил 169 рублей. Тогда ПФР провел перерасчет пенсий 11,8 миллионов пенсионеров. По данным на 1 мая 2018 года, их число в России составило примерно девять миллионов. На увеличение пенсий работающим пенсионерам в бюджете ПФР в 2018 году предусмотрено 10,7 миллиардов рублей.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", дали различные оценки размерам прибавки к пенсии неработающим пенсионерам в России, а также ситуации с пенсионными накоплениями в целом. Они сошлись в одном – система мер по стимуляции отложенного выхода на пенсию пока не работает. Орешкин: Самозанятых могут освободить от страховых взносов в ПФР

Мера стимулирования

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института НИФИ Татьяна Омельчук пояснила, что в данном случае речь идет не об индексации, а о мере стимулирования отложенного назначения пенсии.

После окончания работы каждый пенсионер может обратиться за назначением пенсии. В 2018 году максимальный размер прибавки к пенсии неработающих пенсионеров составляет 8,7 балла, но если пенсионер продолжает работать, ему прибавляется не более трех пенсионных баллов. Этот показатель умножается на стоимость одного балла, в результате чего получается максимальная прибавка к пособию в рублях.

"Мало, да, мало. Но это из-за того, что работающие пенсионеры, по генеральной идее, должны откладывать назначение пенсии. Тогда они продолжали бы работать, и им назначалось бы максимальное количество баллов без ограничения. И плюс за каждый год отложенной пенсии были бы дополнительные коэффициенты. Условно, за один год – 6% прибавки к пенсии, два года – 12%. Если бы человек на пять лет отложил бы пенсию, она выросла бы в полтора раза. А если на 10 лет, то в два с лишним", — сказала Омельчук.

Однако российские пенсионеры предложенными государством возможностями не пользуются. Они хотят получать деньги здесь и сейчас. Можно, конечно, понять тех, у кого маленькие зарплаты. Но есть и те, у кого зарплаты вполне высокие, добавила эксперт.

"У кого-то 40, а есть и 100, и 200 тысяч. И эти люди все равно не отказываются от пенсии. По их мнению, лучше синица в руках", — отметила она.

При этом даже у женщин в России продолжительность жизни подходит к 80 годам, напомнила Омельчук. Однако они также не хотят откладывать назначение пенсии, хотя работают, нормально себя чувствуют и даже не хотят уходить с работы после 60 лет.

"Наши люди привыкли получать небольшую пенсию, но сейчас. Для них это лучше, чем потом, но больше. Хотя коэффициенты предлагаются довольно щедрые", — считает эксперт. Президент РФ заявил, что ему не нравятся предложенные варианты по пенсионному возрасту

Омельчук напомнила также, что изменения в пенсионных выплатах начались после кризиса в 2015 году. При большой инфляции того периода увеличение не казалось большим. Однако при нынешних 6% прибавки сумма получается уже выше темпов инфляции.

При этом эксперт признала, чтобы получить все выгоды отложенной пенсии сполна, пенсионеру придется прожить около 20 лет. Но для женщин это – вполне реально. В основном они живут больше, если речь не идет об инвалидах.

Такой у нас менталитет

Омельчук считает, что изменения в пенсионном законодательстве призваны не только сэкономить бюджетные средства, но и стимулировать людей откладывать назначение пенсии. Все равно более 60% россиян продолжают работать в первый год после достижения пенсионного возраста.

"На мой взгляд, критика неконструктивна. Хотелось бы видеть предложение каких-то альтернативных вариантов, а не полный отказ от повышения пенсионного возраста. Очень плохо, что людям внушили, что возраст выхода на пенсию никогда не должен меняться", — считает Омельчук

По ее словам, и у работающих пенсионеров выработалось неправильное понимание проблемы. При этом, как правило, они не тратят пенсию на себя. Зачастую — переводят деньги в банк или отдают детям. Они не принимают повышения пенсии одновременно с повышением пенсионного возраста, желая сохранить только прежний возраст.

"Все эти меры, коэффициенты, в сумме должны были стимулировать людей откладывать получение пенсии на более поздний срок. Пока не получилось. У нас такой менталитет. Люди не верят в обещания, в индексацию. Это – другой вопрос. Но все эти меры есть, все прописано и все работает", — подытожила Омельчук.

Размер прибавки дестимулирует

Начальник Управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис считает, что прибавка к пенсии работающих пенсионеров не компенсирует отказ правительства от индексации выплат им по инфляции, как всем остальным гражданам, получающим пенсии.

"При текущих пенсиях повышение этой группе пенсионеров всего лишь на 150-200 рублей очевидно демотивирует к продлению трудового стажа и усугубляет недовольство россиян всей пенсионной системой", — подчеркнул Биезбардис.

Он уверен, что в рамках балльного подсчета пенсионных прав нивелируется страховой принцип и пенсии перестают отражать индивидуальное участие работника в этой системе.

"Поэтому работающие пенсионеры в 2017 году и "проголосовали ногами" — ушли в неформальный сектор рынка труда", — считает эксперт.

Он напомнил, что если на начало 2016 года работающих пенсионеров насчитывалось 15,3 миллиона человек (36% всех пенсионеров в ПФР), то уже через год стало на треть меньше — 9,9 миллионов или 23% от всех получателей пенсий. На начало 2017 года работающих пенсионеров стало еще меньше — 9,7 миллионов. При этом общее количество в системе ПФР выросло за два года на 775 тысяч человек и, как ожидается, оно продолжит расти по 0,3-0,5 миллиона человек в год.