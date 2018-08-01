МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Министерство промышленности и торговли РФ заказало опытно-конструкторскую работу по улучшению характеристик надежности отечественного пассажирского самолета SSJ-100 и разработке его модификации, следует из материалов на портале госзакупок.

Отмечается, что данная ОКР проводится "с целью обеспечения перспективных требований рынка", максимальная стоимость контракта 1,99 миллиарда рублей.

Подробности контракта в материалах закупки не раскрываются. Закупка проведена у единственного исполнителя, который в документах не указывается.

Источник финансирования – федеральный бюджет РФ. Срок завершения работ: декабрь 2018 года, сказано в материалах.

Sukhoi Superjet-100 (SSJ100) — российский пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.