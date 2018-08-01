ВАШИНГТОН, 1 авг /ПРАЙМ/. Администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов, говорится в сообщении Белого дома со ссылкой на заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Как заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации США, "процесс обсуждения данных мер уже идет". "Слушания по данному вопросу начнутся позднее в этом месяце. И сейчас президент Дональд Трамп поручил торговому представителю повысить уровень пошлин с планируемых 10% до 25%", — сказал он.

По его словам, будет продлено до 5 сентября (вместо крайнего срока 30 августа) обсуждение мер с представителями бизнеса. "Мы исходим в нашем решении из того, что Китай вовлечен в недобросовестную торговлю, особенно в области технологий и передачи технологий. Мы им часто говорили о нашей обеспокоенности… Мы не видели движения навстречу с их стороны. Мы вводим дополнительные пошлины на их товары, что, как мы ожидаем, заставит их вести себя честно на международном рынке", — пояснил чиновник.

Вместо того, чтобы прислушаться к доводам Вашингтона и изменить поведение, Пекин ввел дополнительные пошлины на продукцию из США, что коснулось 40% американского экспорта в Китай, заявил он. Поэтому Лайтхайзеру было поручено пересмотреть планы по введению пошлин на китайскую продукцию для "более комфортной ситуации на рынке для американской продукции".

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Агентство пояснило, что ранее Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.