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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Армения отрывается от коллективной — Москву раздражают действия новых властей в Ереване — Преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей внесло разлад в отношения Москвы с Ереваном и может рассорить стороны еще сильнее.

— С учеными сыграли по их же правилам — Минобрнауки включило требования РАН в новый регламент — Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) представило проект новых правил взаимодействия с Российской академией наук (РАН).

— Жито-крыто — Прибалтику отсекают от экспорта российского зерна — Как стало известно "Ъ", несмотря на невысокий урожай российские аграрии, как и в прошлом году, жалуются на ограничение пропуска по железной дороге зерновых грузов в порты Прибалтики.

— Покупатели сбавляют метраж — Их интерес к студиям возродился — Потребительский интерес к небольшим квартирам-студиям, ставшим одним из символов кризиса 2014–2015 годов, возродился. За год спрос на них вырос в полтора раза, а цены увеличились на 6–19%.

— Вулкан упрощенного налогообложения — Камчатская экономика доросла до налогового бунта — Преследование Федеральной налоговой службой (ФНС) уклонения от налогов камчатского предпринимателя Сергея Митюшина привело к необычному явлению — сопротивлению местного политического и делового сообщества.

— Страховку аграриев защитили от расходов — Рекордный ущерб агробизнесу возместит государство — Минсельхоз отправил в Белый дом предложение по выведению затрат на страхование АПК из единой субсидии.

— ФРС готовит ставки к росту — Регулятор может вернуться к ужесточению монетарной политики уже в сентябре — Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидалось, в среду сохранила ключевую ставку на уровне 1,75–2% годовых.

— Промышленность устремилась к рецессии — Мониторинг опережающих индикаторов — Опросы фиксируют продолжение ухудшения настроений промышленности в июле 2018 года.

— Сергей Собянин пошел районным путем — Мэр Москвы представил часть своей предвыборной программы — В предвыборном штабе Сергея Собянина на мероприятии с участием мэра были представлены программы развития столичных районов.

— Кандидатов проверили на приемлемость — Коммунистический избиратель доволен мэром — Кандидат КПРФ Вадим Кумин представил в среду, 1 августа, предвыборную программу.

— Убийство журналистов подводят под ограбление — Продолжается расследование гибели в ЦАР российской съемочной группы — Как сообщило в среду посольство РФ в Центральноафриканской республике (ЦАР), основная версия произошедшего накануне убийства российской съемочной группы — это ограбление.

— ЦИК завалят вопросами — Элла Памфилова заявила, что инициировать референдум могут разные группы — Глава Центризбиркома (ЦИКа) Элла Памфилова посоветовала КПРФ повторную заявку на проведение "пенсионного" референдума подавать не в Москве.

— Из "Суммы" вычли более 30 счетов — Под арестом остались фигуранты расследования и их активы — В уголовном деле совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора компании "Интекс" Артура Максидова, которые обвиняются в создании преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств, появился новый фигурант.

— Заочно освобожден в зале суда — Сбежавший из России чиновник не знает, что восьмилетний срок ему заменили условным — Как стало известно "Ъ", Мособлсуд поставил точку в громком уголовном деле о незаконном вознаграждении в $500 тыс., которое еще в 2011 году пытался получить от местного застройщика тогдашний заместитель главы администрации Ленинского района Подмосковья Лев Львов.

— Пожарные тушат обвинения — Уголовное преследование кемеровских пожарных деморализовало их коллег — Кемеровский областной суд оставил под стражей главу службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по области Андрея Бурсина.

— Пацифисту подтвердили право на общежитие — Вынесен первый оправдательный приговор по делу об уклонении от альтернативной службы — Как стало известно "Ъ", в Ростовской области вынесен первый в стране оправдательный приговор по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы (АГС) призывника или ее оставлении.

— Мшистая предосторожность — Зеленые просят прокуратуру остановить "Северный поток-2" из-за угрозы травам и мхам в Кургальском заказнике — "Гринпис России" просит Генпрокуратуру приостановить реализацию "Северного потока-2" из-за необходимости доработки проектной документации: в материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду не были включены ряд краснокнижных видов растений.

— Европейский университет готовится к учебному году — В вузе рассчитывают на оперативное получение образовательной лицензии — Европейский университет в Санкт-Петербурге уже в этом году с высокой вероятностью сможет возобновить обучение студентов, считают в руководстве вуза.

— С учеными сыграли по их же правилам — Минобрнауки включило требования РАН в новый регламент — Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) представило проект новых правил взаимодействия с Российской академией наук (РАН).

— В Грузии стартует церемония выборов — Правящей партии пост президента уже не интересен — Президент Грузии Георгий Маргвелашвили объявил вчера дату выборов главы государства. Голосование состоится 28 октября.

— На самых громких слушаниях о России не слышно — В США начался суд над экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа — В суде Александрии (штат Виргиния) начались слушания по делу Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, работавшего ранее на экс-президента Украины Виктора Януковича.

— С мобильных операторов соберут на цифровую экономику — Фонд универсальных услуг связи предлагают перепрофилировать — Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предложил правительству переориентировать фонд, субсидирующий проект по устранению цифрового неравенства, на поддержку цифровой экономики в целом.

— "Домашние деньги" отдали последнее — МФК расплатилась с основным кредитором — По информации "Ъ", МФК "Домашние деньги" реализовала портфель микрозаймов физических лиц своему крупнейшему кредитору — банку "Русский стандарт".

— Маркировка раскуривается — К концу года выпуск сигарет с электронной меткой увеличится в сотни раз — Минпромторг доложил в правительство об успешных итогах первого этапа маркировки сигарет.

— Дальний Восток за капитал — Кредитные организации интересуются Азиатско-Тихоокеанским банком — Банк "Восточный" и Совкомбанк интересуются покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).

— "Россети" удержат министра — Александр Хлопонин может не попасть в совет директоров холдинга — Как стало известно "Ъ", планы правительства найти экс-вице-премьеру Александру Хлопонину место в совете директоров "Россетей" могут сорваться.

— Индийские электроды не пускают в печи — ЕЭК защитила Виктора Вексельберга от конкурентов — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) может продлить на пять лет продлить антидемпинговые пошлины на графитированные электроды (ГЭ) индийских компаний, у которых насчитано 50% демпинговой маржи.

— Госдолг разместился избирательно — Минфин решил не переплачивать за ОФЗ — Впервые за последние полтора месяца Минфин не стал размещать на аукционах ОФЗ в полном объеме.

— "Ростех" сел за штурвал скорой помощи — Единым оператором санавиации стала НССА — Правительство утвердило АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА), подконтрольное "Ростеху" и ФРСА, как единственного исполнителя медицинских авиаработ для госнужд.

— Acronis вышла к Черному морю — IT-компания приобрела бизнес в Болгарии — IT-компания Acronis Сергея Белоусова приобрела болгарскую T-Soft. Компания планирует продолжить инвестиции в европейское направление, вложив $50 млн в расширение исследовательского центра в Болгарии.

— Hearst Shkulev Media разменял недвижимость — Издательский дом приобрел площадку "МЛСН.ру" — Издательский дом Hearst Shkulev Media (HSM) начал консолидировать региональные сайты по поиску недвижимости.

— Соседи разделили таблетки — Производители из ЕАЭС борются за российский рынок — В борьбе за долю на российском рынке белорусские производители лекарств, которые всегда лидировали по поставкам среди стран ЕАЭС, начали уступать казахстанским компаниям.

— "Пока ты можешь по своему двору бегать, зачем бежать в соседний?" — Совладелец группы "Стан" Сергей Недорослев о разнице между станками и прилавками — После начала эпохи санкций, ограничившей доступ РФ к западным технологиям, государство активно занялось поддержкой отечественного машиностроения.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ готовится продать первый из санированных банков — Конкурс на Азиатско-Тихоокеанский банк будет объявлен в сентябре — Санированный Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу в сентябре, объявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

— Застройщики Московского региона получили разрешения на годы вперед — Это простимулировали изменения в закон о долевом строительстве — В июне в Московской области было выдано 216 разрешений на строительство жилья, а в мае застройщики получили всего 16 разрешений, рассказал "Ведомостям" представитель областного правительства.

— Госдума рассмотрит закон о защите журналистов в горячих точках — Против выступал Минфин, и документ лежал без движения три года — Госдуме следует как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках, заявил в среду председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов, комментируя убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

— ЦИК помог коммунистам придумать правильный вопрос о пенсионном возрасте — Но первыми инициировать референдум могут их неопознанные конкуренты — Представители КПРФ согласовали с Центризбиркомом оптимальную формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, который может быть вынесен на референдум, сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

— В России нет регионов с максимально развитой инфраструктурой — Улучшить ситуацию эксперты предлагают дополнительными инвестициями в нее — В России нет ни одного региона, инфраструктура которого могла бы считаться максимально развитой, пишут аналитики InfraOne в своем исследовании индекса развития инфраструктуры.

— Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат — ЦБ и Минэкономразвития планируют снизить интерес банков к кредитованию населения — Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений, сообщило Минэкономразвития.

— Как Марк Мобиус заработал на России, а потом разочаровался в ней — Стратегия гуру развивающихся рынков – улучшать качество корпоративного управления в своих активах — Уйдя в январе этого года с поста исполнительного председателя совета директоров Templeton Emerging Markets Group (TEMG, группа Franklin Templeton), он уже в мае открыл с двумя товарищами собственную управляющую компанию Mobius Capital Partners.

— Акционеры Fesco сообщили в полицию о хищении денег компании — Следствие настаивает на продлении ареста ее счетов — Акционеры транспортной группы Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) обратились в полицию с заявлением о хищении денег компании, сообщила в среду следователь на заседании в Мосгорсуде, передает "Интерфакс".

— Российские нефтяники получают сверхдоходы от роста цен на нефть — Это сулит рост дивидендной доходности владельцам их акций — Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,8 млн барр. в сутки сделала свое дело: запасы нефти за последние полтора года сократились до средних за пять лет, цена на нефть выросла, а в мае этого года почти приблизилась к $80 за 1 барр.

— В Анталью прилетело 2,5 млн россиян — Остальные летние направления растут в 2 раза ниже ожиданий рынка — 2,5 млн российских туристов прилетело в Анталью в январе – июле, отчитался местный аэропорт. Это рекордный за последние пять лет показатель, а более ранней статистики нет.

— Казино проигрывают в опционы — Торговать ими можно будет только в легальных казино — Краткосрочные сделки с производными финансовыми инструментами (ПФИ), в которых второй стороной выступают физлица, будут отнесены к азартным играм.

— Пути технологических гигантов разошлись — До сих пор покупка акций FAANG была верным способом заработать — Вложения в FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – сейчас Alphabet) стали самой популярной инвестиционной идеей: в июле ставки на них были максимальными среди всех классов активов шестой месяц подряд, следует из проводимого Bank of America опроса управляющих активами.

— Типография Дмитрия Ананьева признана банкротом — Банкротство будет проходить по упрощенной процедуре и должно завершиться за полгода — Арбитражный суд Московской области 1 августа признал банкротом АО "Полиграфический комплекс "Экстра-М". Это одна из крупнейших газетных типографий в России, расположена на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кто говорит?— Банк… — Банки заменяют коллекторов роботами, а Минюст предложил новые меры против тех, кто долги вышибает — Крупные российские банки продолжают внедрять искусственный интеллект для взыскания просроченных долгов.

— Электричка Хабаровск – Москва — Пенсионеры столичного региона теперь могут не покупать билеты на пригородные электрички. А как в других регионах?— С 1 августа все пенсионеры Москвы и Московской области могут ездить на пригородных электричках бесплатно. Новая льгота коснется 2,8 млн человек.

— Приказано открыть личико — В Дании не знают, как исполнять закон о запрете паранджи — Дания стала четвертой страной Евросоюза после Франции, Бельгии и Австрии, которая ввела общенациональный запрет на ношение в общественных местах женской ультраконсервативной мусульманской одежды, а также других — "гражданских" — аксессуаров, полностью закрывающих лицо.

— Няня с гарантией — В Минтруде обсуждают, как защитить интересы самозанятых — Минтруд предложил вывести из сферы действия трудового законодательства нянек, репетиторов и других самозанятых граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Эксперты предлагают с этим не спешить.

— Золото страны — Владимир Путин расспросил главу Чукотки о зарплатах врачей и учителей — Президент Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.

— Дресс-код не пройдет — Элла Памфилова оценила ход выборов и работу комиссий — Центризбирком на заседании в среду подвел промежуточные итоги избирательной кампании. На довыборы в Госдуму зарегистрированы 42 кандидата, в губернаторскую гонку пока официально включены 43 претендента, но регистрация продолжается.

— К обороне готовы — За поставками в войска "Кинжалов" установлен контроль — Отвечающий за оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о жестком контроле за поставками в войска вооружения и техники, о создании которых ранее сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Доплата за оценки — Будущие спасатели станут получать стипендии правительства — В этом году в системе образования МЧС России увеличится количество именных стипендиатов от правительства РФ.

— Стандарты новой эпохи — Совет по развитию цифровой экономики обсудил направления работы — В ближайшем будущем россияне должны массово овладеть "цифровой культурой". Это необходимо не только для собственного удобства граждан, но и для заработка, ведь рынок труда стремительно меняет требования к работникам.

— Охрана особого назначения — Заработали новые правила защиты судей — В нашей стране начали действовать правила, которые должны дополнительно обезопасить судей, некоторые категории военнослужащих и правоохранителей, жизни которых угрожает реальная опасность.

— Почувствуют бомбу — Ученые МВД создали новые приборы защиты от терактов — Новые приборы и целые комплексы индивидуальной защиты, обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ поступают на вооружение МВД.

— Войска — дяде Васе — В Москве открыли памятник Василию Маргелову — Накануне Дня Воздушно-десантных войск министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в Москве памятник легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

— Август стремится к нулю — В конце лета рост цен на продовольствие остановится — В прошлом году август оказался рекордным — цены упали на 0,5 процента, заставив вспомнить забытый ранее термин — дефляция.

— Вылетай, подешевело! — Туроператоры под конец лета предложили россиянам загрантуры со скидкой — Зарубежные туры на лето в разгар "высокого сезона" по многим направлениям продаются дешевле, чем весной, сообщили "Российской газете" представители агрегатора туров "Слетать.ру".

— В Бирюлево свой Арбат — В основе предвыборной программы Собянина — планы развития каждого из 146 районов столицы — В избирательном штабе Сергея Собянина на Покровке, 47 продолжаются встречи с экспертами. Кандидат в мэры поделился с ними идеей создать комплексную программу развития каждого из 146 районов столицы.

— Капитальный подкуп — В Самаре за взятку задержали гендиректора регионального Фонда капремонта — Сотрудники ФСБ задержали врио гендиректора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. В УФСБ по региону "РГ" пояснили, что ему предъявят обвинение по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

— В награду за укол — В больницах Ульяновска появились "коробки храбрости" с подарками для пациентов — Маленькие пациенты детских больниц Ульяновска, выдержавшие какую-то болезненную или неприятную медицинскую процедуру вроде укола или перевязки, теперь получают подарки в награду за свои отвагу и терпение.

— Настоящие гардемарины — Саранские школьники получили благодарности за спасение пострадавших от урагана — Учащиеся саранской школы награждены республиканским МЧС за спасение женщин во время сильного урагана: пострадавших придавило упавшим деревом в лесопарке.

— Сельдь без шубы — Российским рыбакам упростили промысел — Президент подписал закон, упростивший промысел для рыболовных судов.

— Бур и натиск — Темпы роста инвестиций в нефтедобычу РФ превысили мировые в 10 раз — Российские нефтегазовые компании в прошлом году нарастили инвестиции в upstream-проекты (разведка, бурение и добыча) до 58 миллиардов долларов, что на 38 процентов больше, чем годом ранее.

— Поперек дороги — Минтранс России считает пока нецелесообразным проводить реконструкцию автодороги Джубга – Сочи — Ведущую к морю дорогу Джубга — Сочи хотят реконструировать, сделав ее четырехполосной (по две полосы в обе стороны) и проложив в обход курортным поселкам и городам.

— Из Химок в космос — Новый челнок NASA отправится к МКС на ракете с российским двигателем — Ракета Atlas 5 с многоразовым кораблем Starliner отправится к Международной космической станции на российском двигателе РД-180.

— Свои колеса ближе — Иномарки из России стали лидерами по продажам — Иномарок на российских дорогах становится все больше. За первую половину 2018 года россияне приобрели более 574 тысяч легковых автомобилей зарубежных производителей — на 15,8 процента больше, чем за тот же период 2017-го.

— Танцы на джипе — За ночное шоу оштрафованы музыканты Тимати и Крид — Тверской районный суд Москвы вчера оштрафовал рэпера Тимати (Тимура Юнусова) и Егора Крида (Булаткина) за импровизированный концерт на Большой Дмитровке в ночь с 20 на 21 июля.

— На людей охотились по ночам — Пятеро членов банды GTA признаны убийцами — Мособлсуд приступил в среду к оглашению приговора членам так называемой банды GTA. И признал виновными в бандитизме, убийствах, а также незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия пятерых подсудимых.

— Турфирма тут ни при чем — Семья из Орла не смогла отдохнуть за рубежом по оплаченной турпутевке — Дело о защите прав потребителя рассмотрел Орловский областной суд. Местный житель требовал взыскать с туроператора стоимость путевки, которой он и его жена не смогли воспользоваться.

— Вошли в рынок — Суд в Москве арестовал двух офицеров ФСБ — Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров ФСБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

— Везде растрата — Суд продлил арест братьев Магомедовых — Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении до 5 ноября содержания под стражей владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

— Гусеницы рвутся на ходу — Международные военные игры идут сразу в семи странах — Накал состязаний на играх АрМИ-2018 растет с каждым днем. Не выдерживает даже сталь, но команды упорно бьются за победу.

— Убийцы говорили по-арабски — Кто убил российских журналистов в Центральноафриканской республике — Стали выясняться подробности гибели в Центральноафриканской республике (ЦАР) трех россиян — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, расстрелянных 30 июля в 24 километрах от города Сибю.

— Вернулись на родину — На Гавайи доставили останки американских солдат — Останки 55 американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов и переданных США властями КНДР, доставили на Гавайи.

— Уплыла корона королей — В Швеции похитили уникальные регалии XVII века — Из собора в шведском городе Стренгнес, который расположен недалеко от Стокгольма, неизвестные похитили короны короля Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу.

— "Извозчик" не довез — Власти Италии нашли способ, как остановить незаконную миграцию. В ООН – против — Пока чиновники Евросоюза обещают "манну небесную" в виде 6 тысяч евро за каждого мигранта тем европейским странам, кто согласится принимать беженцев, в Италии создан прецедент, способный положить конец контрабанде людьми.

— Никак не поделят мир — Китай, США и две Кореи ведут тайные переговоры по окончанию Корейской войны — Дипломаты Китая, Южной, Северной Кореи и США в настоящий момент активно ведут тайные консультации, согласовывая условия официального окончания Корейской войны 1950-53 годов, которая до сих пор считается лишь "приостановленной" на перемирие.

— С субботы до понедельника — Московским школам дали право самим решить, когда отметить День знаний — За месяц до 1 сентября московским школам выдали индульгенцию: в этом году они сами могут решать, когда отмечать День знаний — в субботу, воскресенье или понедельник.

— В Челябинск по делу срочно — Минтранс предложил выделить больше денег на региональные аэропорты — Минтранс предложил на 2018-й и последующие годы больше средств, которые заложены в государственной программе "Развитие транспортной системы", вложить в аэродромную инфраструктуру региональных аэропортов в разных уголках России.

— По морю на крыльях — Вчера "Комета-120М" начала выполнять регулярные рейсы между Ялтой и Севастополем — Новенькая "Комета" на подводных крыльях вчера утром отправилась в первый рейс из Севастополя в Ялту, после полудня вернулась обратно.

— Вагоны прицепят к бюджету — В России появятся лоукост-поезда — Билеты в старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут продавать по более низким тарифам под отдельным временным брендом "эконом-бюджет" до полного выбытия старых составов.

— Дача Александра Чубарьяна — "Молодежь, которая никакого уже отношения к РАН не имеет, говорит: "Понаехали академики!" — Дачную Мозжинку, которую Сталин подарил советским ученым "за бомбу", как только не называли: сначала поселком корифеев, потом, когда звезды науки стали уходить, дачами вдов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Контролеры снизили нагрузку на бизнес — Количество взысканий с предпринимателей снижается третий год подряд — В прошлом году федеральные контрольно-надзорные органы выписали предпринимателям 853,7 тысяч штрафов, что на 8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития о результатах контрольно-надзорной деятельности в 2017 году (есть у "Известий").

— Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории — Льгота распространяется на офицеров запаса и в отставке, а также мичманов и прапорщиков, прослуживших 20 и более лет — Военные пенсионеры теперь снова могут воспользоваться бесплатным проездом к ведомственным здравницам. Офицерам запаса и в отставке, а также мичманам и прапорщикам, прослужившим более 20 лет, вернули льготу, монетизированную в 2005 году.

— Регионам рекомендуют пересесть на велосипеды — Минтранс разработал методички по строительству велодорожек во всех городах страны — Во всех российских городах должны быть велодорожки, полагают в Минтрансе.

— Алкоголь утекает в сеть: законопроект об этом уже в правительстве — Продажи спиртного в интернете могут стартовать уже в следующем году — Разработку одного из самых громких законопроектов в алкогольной отрасли за последние несколько лет завершил Минфин.

— Апгрейд для Крайнего Севера — Врио главы Чукотского автономного округа доложил президенту о планах по развитию региона — Президент РФ Владимир Путин продолжает проверку работы временно исполняющих обязанности губернаторов российских регионов.

— Россияне стали ответственнее — За десять лет выросло число людей, которые верят, что они способны что-то изменить в своей стране, в городе или в доме — Россияне чувствуют ответственность за происходящее в стране. Об этом заявили 52% участников исследования Высшей школы экономики "Добровольчество и социальный капитал", с итогами которого ознакомились "Известия".

— Муниципалитетам предлагают дать срок — Местным властям требуется больше времени на исполнение решений судов, чем предусмотрено законом — Парламентарии предлагают увеличить срок для добровольного исполнения судебных решений региональными и местными властями, если для этого требуется провести государственную или муниципальную закупку.

— Вузы поделятся имуществом — Учебные заведения не будут проводить аукционы для передачи помещений под научные и образовательные проекты — Российские высшие учебные заведения смогут без конкурсов или аукционов передавать государственное и муниципальное имущество в безвозмездное пользование компаниям. Соответствующие поправки в федеральный закон "О защите конкуренции" подготовило Министерство образования и науки.

— "Русский на Украине искоренить нельзя" — Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова — о причинах роста популярности русского языка за рубежом, последствиях высылки дипломатов из США и работе агентства в Киеве и Вашингтоне — Русский язык не уйдет с Украины, несмотря на все попытки киевских властей "украинизировать" страну. Об этом в интервью "Известиям" заявила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

— Измерить аутизм: ученые нашли способ понять возбудимость мозга — Баланс возбуждения и торможения в мозге может служить маркером для выявления заболевания — Важный шаг в понимании механизмов расстройств аутистического спектра сделали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета.

— Госбанки сконцентрировали 60% активов сектора — Они же генерируют основную прибыль отрасли — Госбанки сконцентрировали более 60% активов российского банковского сектора, следует из ренкинга "Эксперт РА".

— Ученые создали усилитель химиотерапии — Новый препарат ослабит защиту опухолевой клетки от лекарства — Пациенты с онкологическими заболеваниями скоро смогут получить новый препарат, снижающий устойчивость опухолевой клетки к химиотерапии.

— Протезы рук научили чувствовать — Вернуть ощущения поможет специальная перчатка с датчиками — Людям с протезами рук вернут возможность чувствовать. Российские ученые разработали перчатку, способную за счет специальных датчиков подавать сигналы-вибрации различной силы в здоровые ткани выше протеза.

— Импортозамещение в цифре — Технологический суверенитет России предложили закрепить законодательно — Приоритет в сфере цифровых технологий следует отдать российским разработкам. С таким предложением выступил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ.

— Крым открывает двери в Евросоюз — В Словакии появится первая Европейско-Крымская торговая палата — Россия и Словакия договорились о создании Европейско-Крымской торговой палаты для налаживания бизнес-сотрудничества между полуостровом и странами ЕС.