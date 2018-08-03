МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит законопроект о предоставлении дотаций в размере 30,6 миллиарда рублей регионам страны в целях стимулирования роста их потенциала по налогу на прибыль организаций, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проект постановления предусматривает выделение средств в размере 30,6 миллиарда рублей. Это позволит поощрить субъекты федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный подход создает финансовые стимулы к наращиванию регионами собственного экономического и налогового потенциала.

Кроме того, на заседании планируется обсудить вопросы о выделении 5 миллиардов рублей из бюджета производителям сельхозтоваров на приобретение горюче-смазочных материалов и 2,1 миллиарда рублей на финансирование части затрат при реализации проектов производства пассажирских вагонов.

Также кабмин рассмотрит вопросы о предоставлении 1,014 миллиарда рублей для создания новых ученических мест в общеобразовательных организациях Костромской, Саратовской областей и Краснодарского края, 441,7 миллиона рублей на строительство дошкольных учреждений в Республике Северная Осетия — Алания и 104,5 миллиона рублей на оздоровление Телецкого озера в Республике Алтай.