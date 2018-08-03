МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит законопроекты о совершенствовании системы техосмотра в РФ, в том числе, усиливающие ответственность за нарушения в этой сфере, а также вводящие видеозапись техосмотра, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств", — говорится в сообщении. Документы нацелены на борьбу с незаконным оформлением таких карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность.

"Предлагается усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра", — следует из релиза.

Документы вводят фото- и видеофиксацию техосмотра, что позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование. Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Другой проект (поправки в КоАП) предусматривает возможность дисквалификации техэкспертов. Одновременно на них распространяется ответственность за оформление диагностической карты без проведения техосмотра. Документ также повышает административный штраф за управление автомобилем, в отношении которого в установленном порядке не оформлена диагностическая карта. Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра, а также за проведение техосмотра лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, либо не уполномоченным для диагностирования.

Еще один проект вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора техосмотра. Отмечается, что введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без техосмотра автомобиля.