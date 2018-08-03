МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. АК "Алроса" реализовала на аукционе бриллиант "Династия" из одноименной коллекции, совокупная итоговая выручка от продажи одноименной коллекции составила около 10 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Аукцион состоялся 2 августа на собственной электронной торговой площадке. Центральный камень коллекции "Династия" представляет собой бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений) — самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства. По итогам торгов, он стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным "Алросой".

Коллекция "Династия" состояла из пяти бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат, получившего имя "Романовы". На ее создание мастера гранильного подразделения "Алросы" потратили полтора года. В ноябре 2017 года состоялся первый аукцион, на котором были проданы четыре камня, а итоговые цены превысили стартовые в среднем на 30%.

Второй по массе круглый бриллиант в 16,67 карата получил имя "Шереметевы". Бриллиант "Орловы" в 5,05 карата имеет овальную форму. "Воронцовы" – бриллиант в форме груши весом 1,73 карата. Бриллиант "Юсуповы" имеет вес 1,39 карата.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.