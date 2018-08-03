ПЕКИН, 3 авг — ПРАЙМ. Китай готов в случае введения новых ввозных пошлин на его товары со стороны США ввести различные пошлины на импорт в страну американских товаров 5207 наименований, годовой объем поставок которых составляет 60 миллиардов долларов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Белый дом в среду подтвердил, что планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах.

Уточняется, что пошлина в 25% будет введена на 2493 наименования товаров, в их числе натуральный мед, замороженный горох, замороженные ягоды, масло какао, молочная смесь. В 20% — на 1078 наименований товаров, таких, как птичий пух, растительный воск, жевательная резинка. В 10% — на 974 категории товаров, в том числе на замороженную сладкую кукурузу, американский женьшень, рисовую муку. И в 5% — на 662 категории товаров, в том числе на иттрий, церий, вольфрамат натрия.

"В соответствии с законом о внешней торговле и другими законодательными актами КНР и основными принципами международного права, комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла решение ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом (поставок в год — ред.) около 60 миллиардов долларов", — говорится в опубликованном заявлении министерства.

Торговое ведомство Китая подчеркнуло, что если США будут действовать, не считаясь с мнением других, и осуществят на практике тарифные меры, то Китай незамедлительно введет вышеуказанные пошлины.

Китайская сторона подчеркивает, что цель этих мер – защита своих законных интересов. Отмечается, что власти приложат все усилия для того, чтобы минимизировать негативный эффект от принятых мер на производство внутри страны.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

При этом, проведение переговоров на основе принципов взаимоуважения и равенства является единственно возможным эффективным способом урегулирования торговых разногласий с США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Китайская сторона считает, что единственный эффективный путь решения торговых разногласий – проведение консультаций на основе принципов взаимоуважения и равенства, любые односторонние угрозы или шантаж могут лишь привести к обострению противоречий и ущербу интересам всех сторон", — отмечается в опубликованном заявлении ведомства.