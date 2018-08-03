МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает переход к аукционам на предоставление права пользования участками недр в Черном и Азовском морях, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит правила, согласно которым права на участки в Черном и Азовском морях будут предоставляться по результатам аукционов. При этом правительство РФ наделяется полномочиями по принятию решений о проведении таких аукционов, о составе и порядке работы аукционных комиссий, об ограничениях допуска к аукционам компаний-недропользователей.

Прежние спецразрешения (лицензии) на пользование участками в Черном и Азовском морях, выданные властями Украины до воссоединения Крыма с Россией, с 1 октября 2015 года считаются недействительными. В связи с этим ряд участков недр в этих морях в настоящее время находится в нераспределенном фонде. Сейчас такие участки могут предоставляться в пользование без торгов, по решению кабмина РФ на основании заявки недропользователя.