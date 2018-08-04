МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность установления госзаказчиком собственных критериев оценки заявок и окончательных предложений при осуществлении закупки путем проведения запроса предложений, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ, принятие которого инициировано депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, исключает соответствующую норму из закона о контрактной системе в сфере госзакупок. По замыслу его авторов, это позволит устранить субъективный подход при определении критериев оценки заявок на участие в тендерах (конкурсах).

Сейчас при проведении запроса предложений заказчик вправе устанавливать любые критерии выбора победителя, в том числе не применять такой критерий, как цена контракта, и устанавливать любые требования к составу подаваемых участниками документов. При этом допускается проведение запроса предложений как при первоначальном осуществлении закупки, так и в случае признания повторного конкурса несостоявшимся.